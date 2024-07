Calciomercato Roma, Le Fee sempre più vicino: segnali positivi per chiudere con il Rennes

CALCIOMERCATO AS ROMA – La Roma continua a trattare con il Rennes per Enzo Le Fee, centrocampista francese classe 2000. Secondo quanto riporta in questi minuti Gianluca Di Marzio, i giallorossi sono ora più vicini e ci sono segnali positivi per chiudere.

I giallorossi hanno deciso di puntare con forza su Le Fee, individuato come il giocatore perfetto per il centrocampo di Daniele De Rossi. Dopo giorni di trattative le due parti sono ora più vicine, con la Roma che conta di chiudere e averlo presto a disposizione.

Nel corso dell’ultima Ligue 1 il francese ha collezionato 25 presenze, con 0 gol e 1 assist.