Calciomercato Roma, le milanesi su Smalling e Zaniolo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Inter e Milan mettono gli occhi in casa della Roma per il mercato della prossima estate.

I nerazzurri seguono con vivo interesse la situazione Smalling: l’inglese sta riflettendo sulla proposta di rinnovo biennale offerta dalla Roma, con ingaggio ridotto rispetto a quello attualmente percepito. Ma non è detto che accetti.

Per questo il difensore si sta guardando intorno: l‘Inter, che potrebbe perdere Skriniar, ha già allacciato i contatti con l’agente dell’inglese per avanzare la propria proposta. La Roma rischia dunque di veder ripetere un nuovo caso Mkhitaryan.

Il Milan invece ha messo nel mirino Nicolò Zaniolo, altro giocatore il cui rinnovo di contratto è ancora in bilico: fino a oggi i vertici di Trigoria hanno tenuto duro, valutando il proprio talento intorno ai 60 milioni di euro.

ll passare dei mesi, però, può condizionare i valori in campo e questo al Milan lo sanno benissimo. L’interesse dei rossoneri sta tornando forte sul 23enne di Massa e in estate si prospetta un assalto.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport