Frattesi, la Roma fa sul serio: trattativa aperta col Sassuolo, le ultime

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tiago Pinto sta facendo sul serio per anticipare l’arrivo a Roma di Davide Frattesi. Contatti avviati col Sassuolo già nei giorni scorsi, e un altro ce ne sarà nei prossimi, quando il mercato sarà ufficialmente aperto.

Il General Manager sta spingendo per chiudere il colpo in prestito con obbligo di riscatto, in modo da “scaricare” il peso dell’affare sul prossimo bilancio. E per abbassare i costi, che restano decisamente importanti. Il Sassuolo infatti valuta Frattesi oltre 30 milioni, cifra che può scendere sensibilmente grazie a diversi jolly in mano alla Roma.

Il primo è la diritto del 30% sulla futura rivendita che i giallorossi vantano sul giocatore, gli altri due sono i giovani che Carnevali vuole portarsi in Emilia: Bove e Volpato. Il primo sembra ormai destinato a vestire di neroverde, mentre il futuro del secondo è ancora da decidere: Mou non è così convinto di privarsene.

Resta da trovare un’intesa sulle valutazioni dei due giovani, con la Roma che parla di circa 7-8 milioni ciascuno, mentre il Sassuolo abbassa l’asticella, e questo, per il conguaglio da dare ai neroverdi, fa tutta la differenza del mondo. Pinto inoltre vuole inserire un diritto di riacquisto, non volendo perdere il controllo sui due talenti e anche su questo aspetto va trovata una quadra.

Fonti: Il Tempo / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport