“ON AIR!” – MAGNI: “Frattesi destinato a diventare un gran giocatore”, PIACENTINI: “Per lui sacrificherei sia Bove che Volpato”, CIARDI: “Operazione societaria più che di Mourinho”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Frattesi? Al Sassuolo farebbe comodo spostare l’affare al bilancio successivo con un prestito con obbligo di riscatto. Credo che sia un’operazione più societaria che di Mourinho, anche se non penso che l’allenatore sia dispiaciuto del suo eventuale arrivo. Quando Pinto disse che Frattesi era il suo giocatore preferito ha commesso un errore dialettico, perchè ti consegni alla parte venditrice, quella che ha il coltello dalla parte del manico. Frattesi e Wijnaldum sono due numeri otto, sarebbero due giocatori simili…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Questa lunga pausa l’ho accettata perchè sarebbe servita a recuperare diversi calciatori, anche se alla fine non è proprio andata così: Belotti si è rifatto male, Dybala non è ancora rientrato, Spinazzola sta così…ma senza pausa chissà quante partite avrebbero saltato. Mourinho? Mai pensato che a gennaio sarebbe potuto andare via, ma non sono certo che sarà allenatore della Roma anche l’anno prossimo. Spero che prima di andare, possa alzare un altro trofeo. Se dovesse andare via per andare al Real Madrid lo capirei, ma se dovesse andare a un’altra squadra al livello della Roma sarei più preoccupato per quello che il club giallorosso non sarebbe riuscito a dargli. Frattesi? Per me è complicato a gennaio ma non impossibile…Io mi priverei per Bove e Volpato, abbiamo fatto tarantelle per giocatori come Riccardi che poi non sono diventati calciatori…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Per me Frattesi è un bel giocatore, ma sia sicuri di volerci privare a cuor leggero di Bove e Volpato? Io dico di sì, lo farei. Frattesi è giovanissimo, è migliorato quest’anno e credo che migliorerà ancora… Secondo me diventerà davvero un gran giocatore…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Quale giovane calciatore riusciresti a dare in prestito in una squadra di Serie A o B avendo la garanzia che giochi? Nessuno. Perchè un club dovrebbe farti giocare gratuitamente un ragazzo per poi ridartelo indietro più forte e maturo? Non te lo fa nessuno, e allora devi mettere delle condizioni economiche convenienti anche per l’altra squadra. In Serie A solo il Sassuolo è disposto a fare questo genere di affari con la Roma, ed è fra l’altro una squadra che gioca bene e nella quale riesci a far maturare i giovani… La Roma secondo me fa bene a fare questo genere di operazioni. Gli errori di valutazione ci possono essere semmai sul prezzo della ricompra: se lo vendi a 5 e stabilisci il riacquisto a 20 allora non fai un buon affare…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Spero che l’attesa del primo figlio possa caricare Abraham e che possa renderlo un’arma in più nella seconda parte della stagione… Frattesi? Il Sassuolo non è una società semplice alla quale strappare i giocatori è una società ricca. Zaniolo sarà un argomento che terrà banco per una serie di cose, è un calciatore che fa discutere. C’è un incongruenza da parte della Roma che valuta il cartellino del ragazzo 60 milioni ma che non crede possa valere 5 milioni l’anno…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Di Dybala mi fido troppo, e io confido che la Roma sappia quando è previsto il suo rientro nella Capitale. Perchè se davvero la Roma sente oggi Dybala per stabilire la data del rientro, stiamo parlando veramente del circo Togni, per cui confido che non sia vera questa cosa…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Dybala è il grande punto interrogativo che ci portiamo dietro da tante settimane. Voglio sperare che qualcuno sappia quando tornerà. Lui sta festeggiando, e sarà un pochino indietro di condizione. Già in Nazionale si sarà allenato poco, lì fanno solo lavoro di scarico e massaggi… Io voglio bene a tutti, però la Roma ti paga e tu devi rendere la tua vita professionale a chi ti dà i soldi e non posso credere che il club non sappia quando tornerà. Non è possibile andare avanti così, a chiedersi quando Duybala torna, è un tesserato, è un dipendente, e la Roma deve sapere cosa farà…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma ripartirà dal Bologna che aveva chiuso molto bene la prima parte di stagione, è una squadra che ha grande voglia e determinazione. I giallorossi devono trovare la forma migliore dei suoi calciatori più forti, anche se non ho fiducia nel ritorno di Wijnaldum. Spero che Dybala sia pronto subito, che Abraham ritrovi la facilità del gol dell’anno scorso e che la squadra sia migliore di quella che abbiamo lasciato a novembre…”

Redazione Giallorossi.net

