Mou chiede pieni poteri ai Friedkin per restare alla Roma

NOTIZIE ROMA CALCIO – Nonostante abbia rifiutato le avances del Portogallo, il futuro di Josè Mourinho alla guida della Roma resta incerto.

Lo Special One vuole concentrarsi solo sul raggiungimento degli obiettivi fissati in giallorosso, ma a fine stagione non è affatto scontata la sua permanenza a Trigoria.

Molto dipenderà dai risultati che otterrà quest’anno (la Champions League può essere decisiva in tal senso) e dai conseguenti piani di rafforzamento della rosa che i Friedkin potranno garantirgli.

Secondo Mou, i paletti del Fair Play Finanziario a cui il club è costretto a sottostare frenano in maniera eccessive le ambizioni dei texani, e anche le sue. Lo Special One chiede infatti pieni poteri per restare, ma nella sua testa le restrizioni sul mercato rendono molto difficile, per non dire impossibile, seguire quel programma di rafforzamento che dovrebbe portare la Roma a diventare una delle squadre più forti in Italia.

Fonti: Il Tempo / La Stampa