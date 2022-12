Tahirovic e Smalling recuperano, Solbakken in arrivo e Wijnaldum va veloce: Mou sorride

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho viene descritto come particolarmente di buon umore alla ripresa degli allenamenti di ieri, nonostante il tecnico abbia messo sotto la squadra e si sia mostrato piuttosto concentrato davanti alle telecamere dei canali social.

Di motivi per essere contento lo Special One ne ha qualcuno, se si guarda all’infermeria giallorossa: Chris Smalling ha completamente recuperato dal problema alla caviglia, ed è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo.

Lo stesso ha fatto ieri Benajmin Tahirovic, il giovane centrocampista svedese che ormai Mou considera parte integrante della rosa della prima squadra. Prima della fine dell’anno è atteso a Trigoria il campione del Mondo Paulo Dybala, un paio di giorni dopo (il 2 gennaio) si apriranno i cancelli del Fulvio Bernanrdini per Ola Solbakken, che in questi giorni si sta allenando in Norvegia per farsi trovare pronto dal suo nuovo allenatore.

Continua a fare progressi Gini Wijnaldum, che ieri ha lavorato con il pallone: l’olandese sta affrontando l’ultima parte del suo programma di recupero che lo porterà a breve a rientrare in campo. Ormai è davvero questione di settimane.

