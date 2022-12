Dybala a Roma entro fine anno, col Bologna ci sarà

AS ROMA NEWS – Il rientro a Roma di Paulo Dybala non è ancora stato fissato, o almeno, il club non lo ha ancora reso noto ufficialmente, con i giornali che oggi stabiliscono la data del suo sbarco nella Capitale per “la fine dell’anno”.

Non è però dato sapere quando, ma a questo punto è facile ipotizzare che la Joya, fresco vincitore del Mondiale con l’Argentina, possa mettere fine alle sue vacanze il 30 o il 31 gennaio. Il suo rientro nella Capitale dunque coinciderebbe proprio con il Capodanno.

La Roma, che è tornata ad allenarsi ieri per il giorno di Santo Stefano, ha già cominciato a preparare la sfida del 4 gennaio (ore 16:30) con il Bologna. Dybala, che non gioca una partita intera dal 9 ottobre, dovrebbe comunque essere della partita.

Mourinho ha sempre considerato l’argentino un calciatore “diverso” dagli altri e se Paulo dovesse essere in grado di giocare anche solo uno spezzone di gara contro gli emiliani, lo Special One se lo porterà quantomeno in panchina.

