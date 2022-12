I tifosi non mollano la Roma: Olimpico sold-out anche col Bologna (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il 2023 della Roma si aprirà come si era chiuso il 2022, ovvero con il tutto esaurito dello Stadio Olimpico.

Anche per la sfida contro il Bologna del prossimo 4 gennaio, infatti, sarà sold out. Sono ancora pochi, invece, i biglietti in vendita per la sfida di Coppa Italia del 12 gennaio contro il Genoa e per la partita di campionato contro la Fiorentina del 15 gennaio.

Questo il tweet della Roma col video che annuncia il raggiungimento del tutto esaurito per la prima partita del 2023.