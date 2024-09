Calciomercato Roma, le possibili alternative a zero di Hummels: Ghisolfi riflette sull’ultimo affare. E Smalling…

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Il mercato estivo della Roma si potrebbe concludere con l’acquisto a parametro zero di Mario Hermoso.

Il difensore spagnolo, che oggi ha concluso le visite mediche per i giallorossi, potrebbe non essere affiancato da Mats Hummels, l’altro calciatore che sembra destinato ad arrivare alla corte di De Rossi vista l’imminente partenza di Smalling.

Ghisolfi sta riflettendo sull’opportunità di puntare sul tedesco, 36 anni a dicembre, che chiede uno stipendio rilevante per un calciatore di quella età. Le possibilità al momento sono due: o si acquista un altro difensore svincolato oppure si decide di chiudere con Hermoso il mercato estivo 2024.

I calciatori liberi di essere ingaggiati a parametro zero più importanti sono Sergio Ramos, 38 anni, ex Real Madrid, Joel Matip, 33 anni, storico centrale difensivo del Liverpool, Adama Soumaro, 32 anni, svincolatosi dal Bologna, e Koffi Djidji, 31 anni, ex Torino.

La Roma potrebbe pensare di acquistare un altro centrale però solo se si perfezionerà entro stasera la cessione di Smalling in Arabia: il tempo stringe, e l’affare va concluso entro la mezzanotte di oggi.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

