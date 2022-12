Calciomercato Roma, le ultime: contatti avviati per Breithaupt. Su Vina c’è di nuovo il Galatasaray. Frenata Depay

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Novità sul fronte calciomercato in questa domenica 11 dicembre per quel che riguarda la Roma.

I giallorossi, in attesa di capire se riusciranno a cedere Karsdorp per puntare a un nuovo terzino destro (Odriozola e Bellerin i nomi più gettonati), pensano anche al futuro e mettono nel mirino il giovane centrocampista Tim Breithaupt.

Si tratta di un mediano tedesco di 20 anni che gioca nel Karlsruhe e che ha il contratto in scadenza nel 2024. E’ un centrocampista difensivo molto forte fisicamente, che può giocare anche da difensore centrale. Roma e Fiorentina lo stanno seguendo molto attentamente, e hanno già allacciato i primi contatti con il calciatore.

Frenata sul fronte Depay: l’attaccante olandese sembra destinato a restare ancora al Barcellona fino a giugno, poi sarà libero di accasarsi con un altro club. Profilo dunque da tenere d’occhio per l’estate più che per il prossimo gennaio.

In uscita occhio invece al nome di Matias Vina: il terzino è corteggiato sempre dal Galatasaray. Il calciatore non rientra più nei piani di Mourinho, e potrebbe lasciare la capitale già nel prossimo mercato invernale.

Fonti: Calciomercato.it / Gazzetta.it