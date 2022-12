Serie A Femminile, la Roma perde lo scontro diretto con la Juventus (2-4): bianconere a meno tre dalle giallorosse

AS ROMA NEWS – Seconda sconfitta consecutiva per la Roma Femminile, che dopo il ko in Champions contro il Wolfsburg, incassa un altro 4 a 2 stavolta in casa contro la Juventus.

Partono forte le giallorosse che segnano il gol del vantaggio con Serturini, ma le bianconere ribaltano il match con i gol di Beerensteyn e Girelli prima dell’intervallo.

Nella ripresa arriva il pareggio di Andressa, ma la Juve torna di nuovo avanti, ancora con Beerensteyn. Quindi è Grosso a chiudere i giochi, per il 4 a 2 finale.

La Roma resta ancora in vetta, ma ora la Juventus è di nuovo molto vicina, a meno tre dalle giallorosse.