Zaniolo, irrompe il Napoli: pronti 30 milioni. Il giocatore apre ai partenopei, ma…

AS ROMA NEWS – Il Napoli irrompe su Nicolò Zaniolo. Così titola l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla prima pagina di oggi.

Il club partenopeo ha intenzione di costruire una squadra giovane e forte, con l’ok di Spalletti, che gradirebbe molto poter lavorare con Zaniolo. De Laurentiis è pronto a spendere 30 milioni di euro pur di portare il 22 giallorosso all’ombra del Vesuvio a giugno.

La prospettiva è stata già avanzata a Vigorelli, agente del calciatore, che l’ha immediatamente riferita alla famiglia di Zaniolo e l’idea non è affatto dispiaciuta.

L’attaccante stima molto Spalletti perché crede gli potrebbe essere utile per la sua crescita tecnico-tattica. Ma la prima scelta del calciatore resta sempre la permanenza a Roma. Per Zaniolo dunque la priorità è rinnovare con i giallorossi, ma da Tiago Pinto non sono ancora arrivati segnali concreti.

Se il rinnovo diventasse chimera, Napoli sarebbe soluzione gradita al giocatore. De Laurentiis e Giuntoli restano in attesa.

Fonte: Gazzetta dello Sport