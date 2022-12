Il piano di Pinto per la porta della Roma: un italiano alle spalle di Rui Patricio, e poi…

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – La Roma ha un piano per chiudere la porta. Che non sembra prevedere Mile Svilar, giovane portiere serbo che non sembra aver dato le risposte che ci si attendevano nelle poche occasioni in cui è stato chiamato in causa.

Il progetto di Tiago Pinto per i pali della Roma è delineato. Il gm sta puntando due portieri italiani in vista della prossima estate: si tratta di Guglielmo Vicario, 26 anni, dell’Empoli e Marco Carnesecchi, 22 anni, dell’Udinese.

L’idea della Roma è portarne uno a Trigoria e farlo crescere all’ombra di Rui Patricio, che sarà ancora il titolare per la stagione 2023-2024. Ma dall’anno seguente uno dei due portieri nostrani diventerebbe il numero uno della Roma.

Un progetto che però deve avere una sostenibilità economica, come quello che Tiago Pinto sta provando a portare avanti nell’ultimo periodo.

Fonte: Il Messaggero