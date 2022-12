Dieta “detox” e meditazione: è un nuovo Abraham

NOTIZIE AS ROMA – Tammy Abraham ricorre alla meditazione e alla dieta disintossicante per ritrovare l’attaccante che l’anno scorso aveva fatto impazzire i tifosi giallorossi. Lo racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

L’attaccante inglese, vista la mancata convocazione per il Mondiale, ha deciso di staccare la spina, e dedicarsi solo alla cura del corpo e della mente.

A Dubai Tammy ha fatto tappa in uno dei migliori centri di cura del paese per una dieta detox, ossia la depurazione dell’organismo dalle tossine esogene accumulate da una alimentazione non sempre corretta, dalle bevande nervine, dallo stress psicologico ma anche dall’inquinamento ambientale.

Come? Attraverso una dieta disintossicante, trattamenti di benessere fisico ma anche percorsi di stabilizzazione mentale, con la pratica di attività come lo “Yoga detox” o la meditazione. Un processo che gli è servito non solo fisicamente ma anche psicologicamente. E ora i tifosi sperano di vedere in campo un nuovo Abraham.

Fonte: Corriere dello Sport