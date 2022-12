La Roma riparte da Wijnaldum

AS ROMA NEWS – Si riparte. Oggi a Trigoria, ore 11, appuntamento fissato da Mourinho per ritrovare tutti i giocatori e cominciare a prepararsi in vista della ripresa del campionato, in programma il prossimo 4 gennaio.

La squadra si ritroverà al Fulvio Bernardini senza Dybala, l’unico giallorosso ancora impegnato ai Mondiali, Rui Patricio, Zalewski e Vina, con questi ultimi che si aggregheranno al gruppo giovedì, giorno della partenza per il Portogallo.

Tutti presenti gli altri, anche lo scontento Rick Karsdorp, che però spera di non partire per il mini ritiro, in attesa di trovarsi una nuova sistemazione. L’uomo più atteso però è Georginio Wijnaldum: il centrocampista olandese farà finalmente ritorno oggi a Trigoria, e Mourinho avrà la possibilità di riabbracciarlo, ma soprattutto di osservarne da vicino i progressi.

Gini effettuerò una visita di controllo per capire se il recupero è ormai giunto all’ultima fase: se non ci saranno intoppi, l’olandese partirà per il Portogallo e gradualmente tornerà ad allenarsi in gruppo. Mou spera di riaverlo a pieno regime per la fine di gennaio e l’inizio di febbraio.

Fonti: Corriere della Sera / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport