MOURINHO: “Karsdorp in campo? Mi conoscete, non parlo…” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho si prepara a tornare a lavorare a Trigoria. L’allenatore portoghese, rientrato ieri sera a Roma, è stato subito braccato dai cronisti.

I giornalisti, presenti allo scalo di Fiumicino, hanno provato a strappare qualche battuta al tecnico giallorosso, senza però avere troppa fortuna.

Mourinho ha risposto ai saluti con educazione, ma davanti alle domande dei giornalisti, e in particolare a quella sul possibile rientro in campo di Karsdorp, lo Special One ha ribattuto: “Voi mi conoscete già, non parlo…”.

Appuntamento alla prima conferenza stampa fissata al 3 gennaio, alla vigilia di Roma-Bologna, per poter sentire di nuovo il Mou pensiero.