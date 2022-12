Terzino e centrale mancino: Mou continua a chiedere rinforzi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Con il recupero di Wijnaldum la Roma sembra aver risolto i problemi numerici a centrocampo. Ma per Mourinho sembrano essere altre le priorità per rinforzare la squadra.

Secondo lo Special One la rosa a disposizione non è sufficiente per competere con le prime della classe, e continua a chiedere rinforzi. Per Mou è necessario puntellare la rosa con un centrale difensivo di piede mancino che sappia anche impostare dal basso.

Una richiesta che l’allenatore aveva già fatto in estate, quando la Roma pensò di accontentarlo con qualche svincolato, senza però trovare il profilo giusto.

L’altro ruolo che l’allenatore considera carente è quello del terzino destro, specie ora che Karsdorp è ormai fuori dal progetto tecnico: Mourinho gradirebbe un altro calciatore al suo posto in grado di garantire più qualità alla corsia. Resta da verificare, però, se la società avrà la voglia o la possibilità di accontentarlo.

Fonte: Corriere della Sera