“ON AIR!” – PUGLIESE: “La Roma dovrebbe scommettere su qualche giocatore del Marocco”, FERRETTI: “Impazzisco per Ounahi”, CORSI: “Tutta una moda”, CARINA: “Wijnaldum? Vedremo quando dovrà contrastare…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Modric ha una qualità spaventosa, andava a 140 all’ora anche alla fine della partita. Che spettacolo… Ora si parla solo dei giocatori del Marocco, ma è una moda, io penso che i più forti di tutti restIno i brasiliani… Karsdorp? Se avessi avuto un giornale ci avrei fatto un trafiletto, e punto. Speriamo solo che lo vendano bene…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io mi auguro che Mourinho stia lavorando a un piano B: la Roma vista nella prima parte della stagione era qualcosa da rivedere, sia col recupero dei calciatori che non c’erano, sia col recupero di quelli che c’erano ma non stavano rendendo per quello che si sperava. Per questo sono cautamente ottimista per la seconda parte della stagione: Roma e Juventus sono le due squadre che possono beneficiare maggiormente da questa pausa e da quello che può succedere dal 4 gennaio in poi. Il Napoli pronto a offrire 30 milioni per Zaniolo? Potrebbe essere una strategia del procuratore in vista dell’incontro con Pinto. Sono le schermaglie di una trattativa che per me sta durando troppo… ”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Cambi tattici nella Roma? Non dobbiamo farci trarre in inganno dalle prossime amichevoli: se non vedremo novità, non significa che Mourinho non stia preparando qualcosa di diverso, ma magari non vuole fartelo vedere. E non è nemmeno detto che lo vedremo dal 4 gennaio, forse ci sta pensando per quando avrà tutti a disposizione, anche Wijnaldum e un terzino destro. Magari sta preparando qualche novità per febbraio…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Dybala è un caso che la Roma sta monitorando da vicino. Con la maglia dell’Argentina al momento non ha giocato neanche un minuto e credo che, escludendo sorprese, non ci sarà spazio per lui neanche nelle ultime due partite. Tanti dicono “meglio, così torna fresco“, ma forse non è proprio così. Il senso di questo ritiro in Portogallo sarà capire l’atteggiamento di alcuni giocatori…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Io sono innamorato perso di Ounahi, la grande rivelazione di questo mondiale perchè non lo conosceva nessuno. Gioca in una squadra di pessimo cabotaggio in Francia, e improvvisamente lo stanno scoprendo tutti e molto probabilmente finirà in un grande club. Di Gvardiol se ne parlava un paio di anni fa in ottica Roma, che non lo prese per pochi spicci e ora costa 70 milioni… Karsdorp? Rapporto ormai chiuso tra lui e Mourinho, e la Roma deve cercare un sostituto perchè non puoi pensare di andare avanti con Celik e Zalewski, anche perchè Spinazzola ha un problema che è molto più grave di quello di Dybala. Oggi leggo che l’argentino potrebbe non farcela per Roma-Bologna, e questa cosa mi farebbe molto incazzare…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Il Marocco è una squadra brutta da vedere, noiosa, è una squadra che si difende a oltranza, ma appassiona per il cuore e la passione, ed è una bella storia da raccontare. Si è parlato di tanti giocatori, a me Boufal piace tantissimo… Il Marocco è fatto di calciatori che giocano in squadre minori del campionato francese, ma perchè la Roma non prova a fare un investimento su qualcuno di questi giocatori? Mi torna in mentre a Benatia, che veniva dalla seconda lega francese, e la Roma fece un investimento e una scommessa su di lui. Mi ricordo i primi giorni di Benatia in ritiro a Riscone, era inguardabile, non riusciva nemmeno a correre. E poi invece sappiamo che calciatore è diventato…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il faccia a faccia Mourinho-Kardorp è un dettaglio, non credo possa incidere sul resto della stagione. L’olandese una squadra può anche trovarla. Mi interessa invece capire come sta Wijnaldum, perchè questo inciderà molto sul proseguo di campionato della Roma. E mi interessa Spinazzola, perchè non si sa come sta, e questo è un problema che si aggiunge a quello del centrocampo. Al di là di Solbakken, cercherei di rinforzarmi a centrocampo anche a costo di spendere dei soldi che non ho, la Roma ha assolutamente bisogno di un giocatore lì in mezzo…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Mi sorprenderei molto se ci fosse una tregua tra Mourinho e Karsdorp. Ora bisogna capire solo il modo in cui Karsdorp andrà via. Secondo me non sono vere le cifre che filtrano da Trigoria, e non credo nemmeno che l’incontro che ci sarà nelle prossime ore possano sanare una situazione ormai deflagrata. Su Wijnaldum, il 15 c’è questa visita ma penso che lui partirà comunque per il Portogallo. Credo comunque che lo rivedremo a febbraio, e ci vorrà anche lì del tempo. Si è rotto la tibia, e non basta tornare a correre. Bisogna vedere quando ci sarà un contrasto… Lui non ha mai avuto infortuni di questo tipo, e del tempo ci vuole…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Quasi impossibile rivedere Karsdorp con la maglia della Roma. Ora si apre un fronte tutto da decifrare, molto dipenderà dalle pretese del club. Un mercato Karsdorp ce l’ha, ma Mou gli ha tolto valore con quelle parole. Chi lo vuole sa che il giocatore non può giocare più nella Roma. Karsdorp andrà via, ma bisogna capire a che prezzo. Wijnaldum? Servirà tempo, la Roma deve pensare che tornerà un calciatore in piena efficienza tra diverse settimane, e non può pensare che sarà un punto fermo già dal 4 gennaio…”

