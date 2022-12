Karsdorp a Trigoria, nei prossimi giorni il confronto con Tiago Pinto. E la Roma…

AS ROMA NEWS – Come previsto, anche Rick Karsdorp si è presentato questa mattina alla ripresa degli allenamenti a Trigoria, rispondendo dunque alla convocazione dopo le tensioni delle ultime settimane da Sassuolo-Roma in poi.

Stando a quanto racconta Gianluca Di Marzio di Sky Sport dal suo sito di riferimento, nei prossimi giorni ci sarà un confronto con la dirigenza giallorossa per definire la posizione dell’olandese.

La Roma ribadirà a Karsdorp e al suo entourage che potrebbe essere ceduto solo a fronte di un’offerta congrua.

Fonte: Gianlucadimarzio.com