ULTIME DA TRIGORIA: sorpresa Spinazzola, il terzino in gruppo. Wijnaldum da domani a disposizione di Mou

AS ROMA NEWS – La Roma ha ripreso oggi ad allenarsi a Trigoria dopo la settimana di vacanza concessa da mister Mourinho al gruppo di rientro dal Giappone.

Oggi la squadra si è data appuntamento al Fulvio Bernardini intorno alle 11 per cominciare ad allenarsi in vista della partenza per il Portogallo, dove la squadra affronterà ben tre test amichevoli tra il 15, giorno della partenza, e il 22, giorno in cui la squadra farà rientro nella Capitale.

Dall’allenamento odierno però arriva una lieta notizia: secondo quanto raccolto dalla redazione dell’emittente radiofonica “Rete Sport”, il terzino giallorosso Leonardo Spinazzola era regolarmente in gruppo.

Questo significa che il calciatore ha già superato l’infortunio muscolare che gli aveva fatto saltare le partite prima della sosta per il Mondiale. Nei giorni scorsi i giornali paventavano un ritorno in campo di Spinazzola addirittura dopo la ripresa del campionato, prevista per il 4 gennaio.

Le notizie che però arrivano da Trigoria vanno in controtendenza rispetto a questa previsione: il calciatore dovrebbe essere dunque in grado di giocare fin dal 4 gennaio, giorno in cui la Roma affronterà il Bologna all’Olimpico. Regolarmente in gruppo anche Rick Karsdorp, il cui destino sarà deciso nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda Wijnaldum, il giocatore è atterrato oggi a Roma e da domani sarà presente a Trigoria per rimettersi a disposizione del tecnico e valutare la possibilità di partire con il Portogallo col resto del gruppo.

Giallorossi.net – G. Pinoli