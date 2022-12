Roma, Spinazzola ancora out: ora è emergenza fasce

AS ROMA NEWS – Dall’abbondanza all’emergenza. La Roma deve fare i conti con le sue fasce laterali, reparto che a inizio stagione sarebbe dovuto essere il fiore all’occhiello di questa squadra.

E invece da una parte le prestazioni scadenti degli interpreti e dall’altra gli infortuni e i malumori stanno creando un problema non di poco conto alle fasce. Con Karsdorp ormai pronto a salutare, si aggiunge anche il giallo Spinazzola.

Il terzino sinistro, racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è ancora alle prese con l’infortunio muscolare che lo ha fermato a fine ottobre: una lesione di secondo grado al retto femorale sinistro che gli fece saltare anche il derby.

Il giocatore sperava di rientrare alla ripresa del campionato, ma ora le previsioni parlano di metà gennaio, forse anche il 20: il problema che lo sta affliggendo è fastidioso e subdolo, assai più difficile da gestire e curare rispetto a quasi tutte le altre problematiche muscolari.

In Portogallo Spinazzola dovrebbe continuare a fare lavoro differenziato, per poi spingere davvero all’inizio di gennaio. A conti fatti, il terzino potrebbe saltare anche le prime 3-4 partite della ripresa della stagione, che poi sono il Bologna il 4, il Milan l’8 e la Coppa Italia con il Genoa il 12, tornando magari per la sfida casalinga con la Fiorentina del 15.

Senza Spinazzola e con Karsdorp praticamente fuori dai giochi, è evidente che nella ripartenza di gennaio ci possa essere un bel problema da risolvere sugli esterni: Mou dovrà affrontare le prime partite con i soli Zalewski, Vina e Celik, a cui può eventualmente aggiungersi El Shaarawy in caso di necessità. Sempre che non arrivi qualche regalo dal mercato di gennaio.

Fonte: Gazzetta dello Sport