Tuttosport: “Smalling, riecco Juve-Inter!”

NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La Juve cerca di non pensare ai problemi extra campo e si concentra sul mercato. Tuttosport oggi dedica la prima pagina a Chris Smalling, titolando a tutta pagna: “Riecco Juve-Inter!”, alludendo a un duello di mercato tra i due club rivali.

Al centro ovviamente il difensore giallorosso, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Roma, in scadenza a giugno. I bianconeri da tempo studiano la situazione di Smalling, e i primi contatti con gli agenti dell’inglese sono già stati avviati, per conoscere le condizioni di una eventuale operazione.

Il tandem Marotta-Ausilio dovrà pensare al dopo de Vrij, in modo da accontentare Inzaghi per la sua consolidata retroguardia. Smalling è l’idea in caso di partenza, possibile, dell’olandese.

Nella Juventus è tutto in divenire: al momento il punto fermo è Allegri, che ha svoltato con il 3-5-2 ed è dunque probabile che fino al termine della stagione il tecnico possa puntare su quel sistema di gioco.

E per la prossima si vedrà, tuttavia la ricerca di un difensore centrale, a buon mercato, prosegue a prescindere. Smalling piace da tempo ad Allegri: i bianconeri possono offrire un contratto biennale con cifre superiori a quelle proposte dalla Roma, quindi oltre i 3,5 milioni netti a stagione.

Fonte: Tuttosport