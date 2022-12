Il giallo del Gallo: Belotti non segna, rinnovo in dubbio

AS ROMA NEWS – Potrebbe durare pochissimo l’avventura di Andrea Belotti nella Roma, arrivato a vestire la maglia giallorossa dopo una lunga trattativa terminata a campionato iniziato.

L’attaccante, nonostante le chance avute, non ha dato le risposte attese. L’ultima istantanea è la sua espressione basita dopo il palo colpito dal dischetto contro il Torino. Una lesione muscolare la beffa che si è aggiunta e che non gli ha permesso di scendere in campo in Giappone.

Il Gallo tornerà a disposizione di Mou per il ritiro in Portogallo. E da lì dovrà ripartire la sua rincorsa al rinnovo: il 28 agosto ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023, con opzione di rinnovo per due stagioni al verificarsi di alcune condizioni sportive, ovvero al raggiungimento di 21 presenze (da almeno 45 minuti) e un minimo di gol.

Il traguardo non è così lontano, ma servirà un altro Belotti. Altrimenti quello che sembrava un rinnovo scontato potrebbe diventare incerto. Così come il suo futuro nella Roma.

Fonte: La Repubblica