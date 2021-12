Calciomercato Roma, le ultime: fatta per Calafiori al Cagliari. Accordo trovato con Maitland-Niles, si tratta con l’Arsenal

AS ROMA NEWS – Ultimi aggiornamenti di mercato sulle mosse che la Roma sta per definire in vista dell’arrivo di gennaio.

Si avvicina Maitland-Niles, con il quale la Roma ha raggiunto l’intesa sull’ingaggio e sulla durata dell’eventuale contratto. Una mossa che dà forza a Tiago Pinto nella trattativa che sta approntando con l’Arsenal.

Ora sarà necessario trovare l’accordo con i Gunners sulla modalità del prestito (diritto o obbligo) e sul prezzo dell’eventuale riscatto. Intanto il calciatore si è negativizzato ed è tornato ad allenarsi in gruppo.

#Calciomercato, #ASRoma | c’è accordo tra il club giallorosso e #MaitlandNiles. Primo step importante per una maggiore forza in fase di trattativa economica con @Arsenal. Ora si continuerà a trattare tra club su cifre prestito pic.twitter.com/FEG7jFwZGt — Marco Juric (@MarcoJuric) December 29, 2021

Fatta invece per il trasferimento di Riccardo Calafiori dalla Roma al Cagliari in prestito secco. Lo riferisce Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport su Twitter. Si attendeva solo il via libera del calciatore, oltre che quello di Mourinho, che a quanto pare è arrivato.