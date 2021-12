Santon verso la rescissione, il terzino offerto alla Lazio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Roma al lavoro per rescindere il contratto di Davide Santon, terzino 30enne che da mesi si allena separatamente dal resto del gruppo.

Il calciatore ex Inter non è riuscito a convincere Mourinho nonostante la carenza di calciatori di ruolo in quella zona del campo.

Stando a quanto rivela Jacopo Aliprandi, giornalista del Corriere dello Sport, Santon è stato offerto alla Lazio. Al momento Tare si è detto non interessato, ma le cose possono cambiare a fine mercato.