Giro di tamponi dopo le vacanze, Mourinho è in ansia

NOTIZIE ROMA CALCIO – Fiato sospeso a Trigoria in vista della ripresa dell’attività della prima squadra, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (E. Zotti). Oggi la Roma si ritroverà al Fulvio Bernardini dopo aver staccato la spina per una settimana: prima di riprendere gli allenamenti giocatori e staff tecnico verranno sottoposti ad un tampone molecolare che sta tenendo in ansia José Mourinho.

In caso di brutte sorprese infatti lo Special One si troverebbe nuovamente a fare i conti con una rosa non al completo a pochi giorni dai big match contro Milan e Juventus (6 e 9 gennaio).

Un timore più che giustificato considerato l’aumento dei contagi registrato nell’ultima settimana e i tanti calciatori che hanno scelto di trascorrere il periodo natalizio lontano dalla Capitale. Oltre a Mourinho infatti sono tredici i giocatori che hanno optato per un viaggio all’estero. Una volta conosciuto l’esito dei tamponi la squadra inizierà a preparare la sfida di giovedì prossimo a San Siro.

C’è attesa per il ritorno in gruppo di Lorenzo Pellegrini: anche durante le vacanze il capitano ha continuato a lavorare con un fisioterapista che lo ha seguito anche a Dubai e l’obiettivo è quello di vederlo in campo alla ripresa del campionato.

Da verificare anche le condizioni di Tammy Abraham. L’inglese era stato costretto ad uscire ad inizio ripresa nell’ultima gara giocata la Sampdoria a causa di una contusione alla caviglia destra. Mourinho si era detto ottimista riguardo al tipo di infortunio e oggi il giocatore verrà valutato dallo staff sanitario giallorosso.

Bisognerà attendere ancora qualche settimana invece per il rientro di Spinazzola, che a gennaio verrà visitato dal dottor Lempainen.

Fonte: Il Tempo