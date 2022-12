Calciomercato Roma, le ultime: pressing su Vicario, suggestione Modric, Depay resta in corsa

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Memphis Depay resta al centro delle voci di mercato riguardanti la Roma. Oggi è Leggo che torna a parlarne, rivelando come il Barcellona sia pronto a liberarlo con un indennizzo di due milioni di euro.

La Roma vorrebbe averlo subito, per poi metterlo sotto contratto a giugno quando si libererà a parametro zero. C’è da battere la concorrenza del Manchester United, ma lì Depay troverebbe ancora poco spazio. In giallorosso invece sarebbe un titolare.

L’ostacolo ingaggio poi sarebbe notevolmente abbassato grazie al Decreto Crescita. Insomma, Depay resta un nome caldo per gennaio. Per giugno invece la Roma è in pressing su Guglielmo Vicario, 26 anni, portiere dell’Udinese: è il profilo che viene considerato ideale per aprire un nuovo ciclo tra i pali.

Per la fascia destra, nel caso di cessione di Karsdorp, resta in pole Odriozola, anche se il nome di Bereszynski continua ad aleggiare sui quotidiani.

Sul fronte rinnovi, la Roma potrebbe presto avere un nuovo contatto con l’agente di Zaniolo. La trattativa procede senza fretta, e senza troppa convinzione: i Friedkin, scrive il Corriere dello Sport, non ritengono oggi prioritario il prolungamento di un contratto che scade nel 2024. Ogni possibilità è sul tavolo, anche un addio in estate direzione Premier.

Incerto anche il futuro di El Shaarawy, in scadenza di contratto a giugno: tutto dipenderà dalle sue prestazioni, poi dalla volontà della Roma. Perché il suo contratto prevede sì l’opzione per il rinnovo di un altro anno, ma diversamente dalla situazione di Smalling (che sarà lui a decidere se prolungare), nel suo caso sarà il club ad avere l’ultima parola. La Roma potrà infatti esercitare la clausola del rinnovo per un’altra stagione entro il primo giugno.

Tutto fermo sul fronte Smalling, che deve ancora decidere del suo destino: l’Inter per ora osserva la situazione, più preoccupata dalla situazione difensori che ha in casa, con Acerbi e De Vrij in bilico. La Roma spera di avere gli argomenti giusti per convincere l’inglese a restare nella Capitale, ed è pronta ad offrire un biennale a cifre leggermente più alte di quelle attuali.

L’ultima suggestione della giornata arriva dai microfoni di Radio Radio: la Roma starebbe pensando a Luka Modric come regista da regalare a Mourinho il prossimo anno. Il regista croato è in scadenza di contratto con il Real Madrid e a Trigoria ci starebbero pensando.

