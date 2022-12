Smalling, rilancio Roma: offerto un biennale. E Pinto dà un ultimatum all’inglese…

AS ROMA NEWS – La Roma rischia di perdere Chris Smalling a parametro zero, e Tiago Pinto si è subito attivato per provare a convincere il calciatore a restare alla Roma.

Il problema è che l’inglese, arrivato a 33 anni e all’ultimo contratto di spessore che potrà garantirsi, vuole monetizzare al massimo. Per questo si è messo alla finestra, in attesa di capire cosa farà la Roma, ma anche quali squadre si faranno sotto con lui.

E in Italia, oltre all’Inter, ora è spuntata anche la Juventus: sia nerazzurri che bianconeri sono molto interessati al calciatore giallorosso, uno dei migliori difensori del campionato. E sembrano intenzionate a farsi avanti con un’offerta al giocatore.

Da Trigoria però fanno sapere di non essere rassegnati a perdere Smalling a giugno: Pinto nell’ultimo incontro avuto ha chiesto all’inglese se avesse ancora voglia di restare a Roma, una domanda che per ora non ha avuto risposta.

Il gm è passato al contrattacco, e ha proposto un rinnovo biennale spalmando l’attuale ingaggio di 3,5 milioni l’anno. Se invece Smalling volesse firmare per un solo altro anno, come previsto dalla clausola in essere nel suo contratto, la Roma è pronta a farlo anche subito, alle stesse cifre attuali.

Pinto però non ha intenzione di partecipare ad aste con altri club, e non farà ulteriori rilanci davanti a offerte migliori di altri club. E ha dato un ultimatum al calciatore. Nel momento in cui scatterà ufficialmente la soglia del 50% di presenze ufficiali, la Roma è disposta a concedere a Smalling al massimo 45-60 giorni, termine entro il quale vuole una risposta definitiva.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo / La Repubblica / Il Messaggero