Calciomercato Roma, le ultime: si torna a parlare di Facundo Farias per l’attacco. Il Milan si inserisce su Aouar

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’agenda di Tiago Pinto è tornata a farsi fitta con il campionato fermo e il mercato di gennaio che si avvicina a lunghi passi.

Oltre al terzino destro (Karsdorp in uscita, sondaggio col Barcellona per Bellerin), il general manager sta cercando di capire se sarà possibile regalare qualche altro rinforzo al suo allenatore Josè Mourinho.

Per il centrocampo la pista più calda è quella che porta a Houssem Aouar del Lione, giocatore di 24 anni che vedrà scadere il suo contratto il prossimo giugno e che può essere acquistato con un piccolo indennizzo al club francese.

Ma la strada verso il talentuoso calciatore franco-algerino è tutt’altro che spianata: le ultime notizie di mercato vedono anche il Milan fortemente interessato all’affare per gennaio. I rossoneri si aggiungono a Siviglia, Betis e Napoli oltre che alla Roma.

In attacco piace sempre il giovane Facundo Farias del Colon, calciatore già accostato ai giallorossi la scorsa estate. L’argentino, 20 anni, che in patria descrivono come il nuovo Tevez, sembrava essere molto vicino al Porto ma poi l’affare è sfumato. Ora su di lui resta vivo l’interesse della Roma, oltre che di Atalanta e Sassuolo, due società sempre molto attente ai giovani talenti che l’estero ha da offrire.

Da segnalare però che Farias è attualmente in infermeria per una lesione parziale del legamento crociato: il suo rientro è previsto per la metà di marzo. Dunque si tratterebbe semmai di un affare per il prossimo mercato estivo.

Fonti: Gazzetta.it / Footmercato.net