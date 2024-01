Calciomercato Roma, le ultime sulle uscite: il Torino si muove per Kumbulla. Belotti dice no all’estero, Celik non vuole tornare in Turchia

AS ROMA NEWS – Tiago Pinto al lavoro sulle uscite in casa Roma, ma il compito del gm sembra essere più complicato del previsto. Il giocatore che sembra più vicino alla cessione è Marash Kumbulla: sul difensore albanese si è ora mosso anche il Torino di Ivan Juric, che ha già allenato ai tempi del Verona.

Il Galatasaray si era interessato a Zeki Celik, che però non vorrebbe tornare in Turchia. Difficile la cessione anche di Andrea Belotti, che non sta prendendo in considerazione l’ipotesi di andare all’estero perché vorrebbe restare in Italia.

Per il Gallo si era aperta la possibilità di finire alla Fiorentina, che si era interessata a lui nell’ambito dello scambio con Ikonè, ma quando l’affare è saltato la viola non si è più rifatta sotto per avere il centravanti.

Infine, è in stand-by la situazione di Renato Sanches: per il centrocampista ci sono alcune richieste.

Fonte: Gianlucadimarzio.com