Roma a Salerno per il grande salto

AS ROMA NEWS – La Lazio e il Napoli che si annullano a vicenda, la Fiorentina che perde in casa con l’Inter, il Bologna che raccoglie un punto a Milano: i risultati di questo weekend calcistico sorridono alla Roma, che questa sera a Salerno può compiere un bel salto in avanti in classifica.

Attualmente i giallorossi occupano la poco esaltante ottava posizione, ma battendo la Salernitana, fanalino di cosa del nostro campionato, può mettere la freccia su ben 3 squadre e posizionarsi alle spalle dell’Atalanta, quarta in classifica e unica delle pretendenti alla zona Champions ad aver vinto in questo turno di campionato.

Certo, la Roma avrebbe comunque una partita in più delle altre, ma i punti guadagnati sulle concorrenti sarebbero comunque quelli. Il quinto posto ridarebbe morale e dignità alle ambizioni di una squadra che, con tutti i suoi limiti, non può di certo accontentarsi di vivacchiare a metà classifica.

Mister De Rossi, che ieri in conferenza ha ribadito con enfasi forza e personalità della squadra a sua disposizione, conferma il 4-3-3 e confida nel rientro di Mancini e Cristante ma soprattutto in un Dybala con una condizione fisica migliore di quella approssimativa vista contro il Verona una settimana fa circa. Il tridente con El Shaarawy e Lukaku punta a rendere la vita difficile a Gyomber e compagni.

Sulla carta non dovrebbe esserci partita, ma la Salernitana di Inzaghi è una squadra imprevedibile con qualche buona individualità (occhio a Candreva, che quando vede giallorosso tira fuori spesso gol capolavoro dal cilindro) e servirà la massima attenzione per portarsi a casa i tre punti. Dopo i troppi passi falsi, ora è il momento di sfruttare al massimo il calendario favorevole. E cominciare la risalita.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

