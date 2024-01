Salernitana: ceduto Daniulic al Salisburgo, ma contro la Roma ci sarà. Al suo posto arriva Boateng

NOTIZIE AS ROMA – La Salernitana, prossimo avversario della Roma nel match di campionato che si giocherà questa sera, sta per lasciar partire Daniulic, difensore austriaco di 21 anni, in direzione Salisburgo.

Il difensore, che si trasferirà in prestito, sarà comunque presente stasera contro la Roma e potrebbe addirittura giocare titolare vista l’assenza di Fazio, out dall’elenco dei convocati di Inzaghi.

Al posto di Daniulic in arrivo Jerome Boateng, difensore tedesco di 35 anni ex Bayern Monaco, attualmente svincolato. Il calciatore è già in Italia, pronto a diventare un giocatore del club campano.

Fonte: Sky Sport