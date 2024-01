“ON AIR!” – CORSI: “De Rossi? Se vuoi sopravvivere a Roma non devi andare contro i giocatori”, CANDELA: “Stasera vinceremo, ne sono sicuro”, MORONI: “Angelino? Finalmente un terzino sinistro mancino…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Il campionato oggi ti chiama, le dirette concorrenti hanno quasi tutte perso o pareggiato, e quindi stasera devi vincere… Paredes? Se De Rossi vuole fare un centrocampo veloce nella trasmissione della palla, non so quanto sia adatto, ha tempi di gioco più lenti…”

Vincent Candela (Rete Sport): “La Roma ha molta più qualità della Salernitana, non sono preoccupato, sono quasi sicuro che stasera vincerà. Anche dal punto di vista mentale non può essere distratta. Sono abbastanza sereno, come qualità non sarà da primo posto, ma è di sicuro superiore alla Salernitana…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il valzer delle panchine? Speriamo non coinvolga la Roma, magari De Rossi fa bene e gli fanno un triennale…La Salernitana è ultima in classifica e devi vincere, punto. E’ vero che per loro è l’ultima chiamata, ma anche per la Roma non dico che è l’ultima ma quasi. De Rossi mi piace, toglie qualsiasi alibi alla squadra quando dice che bisogna vincere. Sta mettendo dei paletti per stabilire delle sue verità ma anche per ritrovare equilibrio: è vero che noi tendiamo a sopravvalutare i nostri giocatori, ma non sono manco una squadra de morammazzati…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “A me Mourinho non piaceva per le dichiarazioni o per certi atteggiamenti che non vanno bene per un allenatore serio, per questo lo attaccavo, ma non l’ho mai fatto dal punto di vista tecnico e tattico. Ora c’è una curiosità infinita su De Rossi e sul suo gioco, perchè tutto è ancora possibile… Angelino? Finalmente arriva un terzino sinistro di piede mancino, che è uno reattivo, brillante, che ha dribbling e scatto, e ha anche il calcio di punizione. Perchè ha cambiato tante squadre? Non lo so, forse sarà cattivo nello spogliatoio…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Angelino potrebbe essere uno spigoloso, è uno dal caratterino forte, disse: “Meno male che Guardiola mi ha mandato via perchè Naglesmann mi ha cambiato la carriera…“. Lui fu bocciato da Guardiola perchè sbagliò un’amichevole con il City e non lo fece più giocare, e dopo lo prese il Lipsia. E’ uno dal carattere forte…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Ho una sensazione positiva, perchè come giustamente ha detto Daniele (De Rossi, ndr), qua nella Roma c’è una qualità tale che se veramente li metti in campo e gli fai fare palla avanti, palla dietro…non gli devi insegnare niente a questi calciatori… Angelino? Ci vuole anche fortuna, devi arrivare nella squadra giusta, con l’allenatore giusto che ti faccia giocare nel tuo ruolo naturale. Ci sono allenatori che non vedono certi calciatori, che poi vanno a giocare da un’altra parte e diventano fenomeni. Non è detto che se vai via è perchè sei scarso…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Nella corsa Champions c’è grande equilibrio perchè le squadre sono tutte bene allenate ma non hanno grandi campioni. Forse gli unici li ha la Roma… Zalewski? Per lui è un bene uscire dall’equivoco del ruolo, ma è grazie a Mourinho che è cresciuto molto, si sognava l’anno prima di giocare al Mondiale partendo addirittura da titolare. A un certo punto si troverà a dover scegliere tra squadre che lo vogliono da esterno e altre che lo vogliono da trequartista. Secondo me è bene che si applichi sul ruolo in cui è nato, e cioè trequartista. Poi magari la sua dimensione potrebbe non essere da top club. Credo che se giocasse in un squadra di fascia media, potrebbe essere un ottimo giocatore…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “De Rossi ieri fa una conferenza stampa da 10. I giocatori sono stati sottoposti a tre anni di angherie, e non potevano vivere con quell’uomo dietro (Mourinho, ndr) che li critica tutti i giorni. Non lo hanno retto, ed è una cosa terribile, gli metteva troppa pressione, erano vessati da un matto che voleva vincere tutte le partite…(è ironico, ndr). Mourinho però ha esagerato, non doveva dire certe cose, aveva una squadra non all’altezza e doveva andarsene. De Rossi, ribadisco, è stato da dieci: cosa deve fare uno più intelligente dei giocatori che ha? Che sono forti e bravi. Ha fatto quello che i ragazzi vogliono sentirsi dire. Chi vuole sopravvivere alla Roma, così devi fare: se vuoi sopravvivere alla Roma, non devi rompere le scatole ai giocatori. Difficilmente qui si può vincere, perchè i giocatori se la comandano e fanno come gli pare…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “De Rossi ha parlato anche di squadra fatta di giocatori di grande personalità…lui non è scemo, sa che sono pochi gli allenatori che possono entrare in questo spogliatoio e dire: “Tu sei scarso…“. La Roma fuoricasa è stata un disastro fino a ora, fare meglio non sarà difficile…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Col Verona la Roma ha fatto una partita a due facce, oggi giochi con l’ultima, con la squadra più staccata di tutte e deve sfruttare queste situazioni. ..Mourinho o non Mourinho, in queste tre partite servono nove punti così ti metti in una certa posizione…poi con l’Inter succeda quello che succeda…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “La Roma stasera può raccogliere i cocci della Salernitana. È una partita impari, credo che la Roma debba prolungare i 55 minuti visti col Verona, e penso lo farà. Non credo che la Salernitana abbia le armi tattiche e tecniche per ribaltare i valori in campo. La Roma poi deve rimettersi in sesto e vincere a prescindere dalla Salernitana, senza se e senza ma…”

