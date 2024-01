LIVE – Angeliño è atterrato a Fiumicino, ora visite mediche e firma. Contratto fino al 2028 a 2 milioni netti a stagione (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La giornata di oggi, lunedì 29 gennaio, dovrebbe essere quella che segna l’inizio dell’avventura in giallorosso di José Ángel Esmoris Tasende, meglio noto come Angeliño.

Il terzino spagnolo è atteso oggi a Roma, sbarcherà a Fiumicino in giornata (l’orario verrà comunicato nei prossimi aggiornamenti) e poi comincerà la trafila consueta che lo porterà a diventare un nuovo giocatore giallorosso.

Esterno mancino di 27 anni, Angeliño arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 5-6 milioni di euro e firmerà un contratto con la Roma fino al 2028: guadagnerà circa 2 milioni netti a stagione.

Tiago Pinto ha preferito chiudere l’operazione senza avere ancora formalizzato una cessione per evitare di perdere l’occasione: Angeliño aveva altre offerte interessanti, soprattutto in patria dal Betis, e voleva certezze rapide. Da qui l’accelerata e la fumata bianca. Il Galatasaray incasserà 500mila euro dal Lipsia come indennizzo per l’interruzione anticipata del prestito.

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 10:10 – Angelino è appena atterrato a Roma, all’aeroporto di Fiumicino. Per lui un breve saluto ai cronisti presenti, quindi il calciatore è salito sull’auto del club per cominciare la giornata che lo porterà a essere un nuovo giocatore giallorosso.

𝐑𝐨𝐦𝐚, 𝐞𝐜𝐜𝐨 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥𝐢𝐧𝐨🟡🔴 È arrivato da pochi minuti all’aeroporto di Fiumicino Angelino, pronto ad iniziare la nuova avventura con i colori giallorossi 📹 @Da_Matera #sportitalia #roma #angelino pic.twitter.com/2pkbw76Ofq — Sportitalia (@tvdellosport) January 29, 2024

AGGIORNAMENTO ORE 8:30 – Angeliño atterrerà questa mattina alle 10 all’aeroporto di Fiumicino, pronto a cominciare la sua avventura nella Roma. Poi visite mediche e firme sui contratti, con l’ufficialità attesa tra oggi e domani.

IN AGGIORNAMENTO…

