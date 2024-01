CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 29 gennaio 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 13:15 – BERNARDESCHI SI OFFRE ANCORA – Federico Bernardeschi (29) si continua ad offrire alla Roma in questi ultimi giorni di mercato, non avendo ancora trovato una squadra e sapendo che i giallorossi sono alla ricerca di un esterno destro d’attacco. Lo rivela il giornalista Nicolò Schira.

Ore 10:25 – ROMA SU DEDIC PER LA DESTRA – Nome nuovo per le corsie esterne della Roma: stando a quanto riferiscono dall’Inghilterra, i giallorossi hanno messo nel mirino Amar Dedic (21), terzino destro di proprietà del Salisburgo. (The Sun)

Ore 9:30 – ANCHE LLORENTE IN BILICO – Oltre a Kumbulla, Celik, Belotti e Renato Sanches, anche Diego Llorente (30) è in bilico: il difensore spagnolo ha diverse richieste. (Corriere dello Sport)

Ore 9:20 – QUATTRO SQUADRE SU KUMBULLA, – Marash Kumbulla (23) sembra essere il giocatore più vicino alla cessione in prestito: su di lui ci sono Cagliari, Genoa, Verona e Torino. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:30 – BALDANZI IN STAND BY – Tommaso Baldanzi (20) sembra al momento più lontano dalla Roma. Affare bloccato, con Pinto che deve ora lavorare alle uscite. (Sky Sport)

Ore 8:00 – ANGELINO A FIUMICINO ORE 10 – Sta per cominciare l’avventura di Angelino (27) in giallorosso: giocatore atteso alle 10 a Fiumicino, poi…VAI AL LIVE CON TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

IN AGGIORNAMENTO…

