SALERNITANA-ROMA: le ultime dai campi, le probabili formazioni e il meteo del match

AS ROMA NEWS – Mister De Rossi riaccoglie a braccia aperte Mancini e Cristante dopo la squalifica che li ha tenuti fuori all’esordio del neo tecnico giallorosso contro il Verona.

Entrambi giocheranno titolari, il primo al fianco di Llorente e il secondo in cabina di regia al posto dello squalificato Paredes. Sulle corsie laterali di difesa agiranno Karsdorp e Kristensen, dirottato a sinistra in attesa dell’ufficialità di Angelino.

A centrocampo capitan Pellegrini sarà l’intermedio di qualità mentre Bove quello di sostanza. In attacco il tridente Dybala-Lukaku-El Shaarawy. Torna a disposizione Aouar, in gruppo anche nella rifinitura. Ok anche Hujisen. Ancora out Renato Sanches, Smalling e Kumbulla.

QUI SALERNITANA – Filippo Inzaghi col dubbio Fazio, alle prese con un problema muscolare. Se l’ex giallorosso non dovesse farcela, Daniliuc giocherà al centro della difesa in tandem con Gyomber, altro ex della sfida.

A destra chance per il nuovo acquisto Zanoli, arrivato in prestito dal Napoli, a sinistra invece spazio a Bradaric. In mediana conferma per Basic con Maggiore e il ristabilito Kastanos. In attacco non recupera Dia: Candreva e Tchaouna agiranno alle spalle di Simy, unica punta.

IL METEO DEL MATCH – Cielo sereno o poco nuvoloso previsto per domani sera sopra Salerno, con la temperatura che si aggirerà intorno agli 8 gradi.

LE PROBABILI FORMAZIONI – Queste dunque le probabili formazioni di Salernitana-Roma, match in programma lunedì 29 gennaio alle ore 20:45, diretta tv su DAZN:

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa, Zanoli, Gyomber, Daniliuc, Bradaric, Maggiore, Basic, Kastanos, Candreva, Tchaouna, Simy. All.: F. Inzaghi.

ROMA (4-3-3): Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Llorente, Kristensen, Bove, Cristante, Pellegrini, Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Giallorossi.net – A. Fiorini