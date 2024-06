Calciomercato Roma, Letang (pres. Lille): “Contiamo su Zhegrova, ha ancora strada da fare con noi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Lille blocca Zhegrova. Il presidente del club francese, Olivier Letang, in conferenza stampa ha “spento” le voci attorno all’esterno finito sul taccuino di molti club europei, tra cui la Roma. Le sue parole:

“Probabilmente Edon ha avuto fretta quando ha detto quelle parole, perché non ne avevamo parlato. Abbiamo dato una posizione molto chiara ai suoi agenti e a suo padre che ho incontrato a Lille una decina di giorni fa. Edon è un giocatore di talento e ho detto loro che ha fatto una stagione interessante, ma per andare in un grande club manca di costanza.

È un ragazzo che ha il potenziale per fare una stagione da 15 o 20 gol e 15 o 20 assist. E a quel punto potrà lasciare il Lille. Non dobbiamo dimenticare che siamo un grande club. E poi lasciare il Lille per andare dove? Per fare cosa? Edon ha ancora strada da fare con noi, siamo felicissimi di averlo con noi e penso che Bruno Genesio lo confermerà. Contiamo su di lui per il prossimo anno. Noi abbiamo solo due giocatori con una clausola, Leny Yoro e Jonathan David”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!