Calciomercato Roma, l’Inter fiduciosa per Morata: può chiudere oggi. Pinto torna su Scamacca

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Aggiornamenti sul fronte Alvaro Morata in questo martedì 18 luglio che potrebbe essere molto importante per il futuro dello spagnolo.

Dopo aver incontrato Tiago Pinto ieri pomeriggio, oggi l’agente dell’attaccante sta parlando con Marotta e la dirigenza dell’Inter: nelle intenzioni dei nerazzurri, affermano da Milano, c’è l’intenzione di chiudere l’affare nelle prossime ore.

L’ottimismo in casa Inter è molto alto: Marotta ha la possibilità di accontentare le richieste dell’Atletico Madrid, e oggi conta di strappare anche il sì totale del giocatore. La Roma, che aveva chiesto del tempo al giocatore, ora osserva interessata la situazione, non del tutto sicura di avere in pugno l’attaccante.

Per questo motivo Tiago Pinto nelle ultime ore è tornato a farsi sotto con il West Ham per avere Gianluca Scamacca: stando a quanto riferisce Sportmediaset il club inglese sembra ora più morbido sulla possibilità di cedere in prestito l’attaccante, che oggi ha giocato (e segnato) in amichevole partendo dalla panchina.

Qualora Morata dovesse dire sì all’Inter e l’accelerata di oggi risultasse fruttuosa, la Roma andrebbe forte sull’ex Sassuolo per non scontentare troppo Mourinho. L’arrivo di Scamacca comunque non chiuderebbe del tutto la porta all’acquisto di un altro centravanti nel corso delle prossime settimane di mercato.

Fonti: Sportmediaset / Calciomercato.com