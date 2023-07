Isco: “Monchi la persona più bugiarda mai incontrata. A Siviglia mi ha aggredito e preso per il collo”

AS ROMA NOTIZIE – L’ex giocatore del Real Madrid Isco, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Marca dove ha svelato anche un retroscena sul suo rapporto con Monchi ai tempi del Siviglia.

Queste le sue parole: “È forte quello che sto per dirvi. Gli ho detto che era la persona più bugiarda che avessi mai incontrato nel mondo del calcio e mi ha aggredito. È venuto da me, mi ha afferrato per il collo, ci siamo allontanati e hanno dovuto separarci completamente.

Come puoi capire, dopo, non volevo continuare lì in nessuna circostanza. E anche se mi dispiaceva, perché avevo un ottimo rapporto con i miei compagni di squadra e i tifosi mi hanno trattato meravigliosamente, non potevo sentirmi a mio agio in un club in cui il direttore sportivo mi attacca e nessuno si pronuncia o si scusa”.

Fonte: Marca