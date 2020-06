Calciomercato Roma: l’Inter insiste per Dzeko, i giallorossi chiedono il giovane Esposito

AS ROMA NEWS – L’Inter non molla Edin Dzeko. Il rinforzo d’esperienza chiesto da Antonio Conte resta lui, il centravanti bosniaco che lo scorso anno venne a lungo corteggiato dai nerazzurri senza che però l’affare si concludesse.

Stando a quanto riferisce il sito “calciomercatoweb.it“, la Roma sarebbe disposta a cedere il proprio centravanti solo in cambio di un’offerta cospicua: servono 15-20 milioni di euro, non proprio pochi per un calciatore di 34 anni.

Ecco perchè l‘Inter sta pensando a qualche calciatore da inserire come contropartita per abbassare il prezzo chiesto dalla Roma per il suo numero nove. I giallorossi sarebbero ben felici di avere Sebastiano Esposito, giovane attaccante 17enne che ha già esordito con la prima squadra impressionando tutti per la sua personalità.

Il centravanti classe 2002 non ha ancora rinnovato il suo contratto e il suo futuro all’Inter è in bilico. La Roma, riferisce il portale dedicato al calciomercato, sogna di ripetere un’operazione in stile Zaniolo. I nerazzurri, dal canto loro, temono di rivivere i rimpianti dell’affare Nainggolan e per questo tentennano.

