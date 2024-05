Calciomercato Roma, l’intermediario di Kumbulla: “Ha ancora mercato in Germania, ma lui vuole aspettare”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il futuro di Marash Kumbulla è ancora tutto da decifrare. Il difensore di proprietà della Roma non ha vissuto una seconda metà di stagione fortunata col suo passaggio in prestito al Sassuolo.

Per il centrale albanese poche e opache presenze con la maglia neroverde. Il suo futuro dunque difficilmente sarà ancora in Emilia Romagna, ma su di lui non sembra puntarci più nemmeno il club giallorosso.

Del suo futuro ne ha parlato l’intermediario Lucas Carminitana al sito tvplay.it, annunciando anche una possibile partenza all’estero del difensore albanese, direzione Germania. Queste le sue parole: “Nell’ultimo giorno di mercato c’è stato forte interesse dell’Amburgo per Marash Kumbulla. Sfortunatamente non sta giocando, ma ha sempre un po’ di mercato in Germania, tra bassa Bundesliga e Bundesliga 2.

Il giocatore vuole aspettare ancora. Futuro alla Roma? Dipende tutto da De Rossi. Credo che ci siano possibilità che possa andare all’estero, in particolare in Germania“.

Fonte: tvplay.it

