CALCIOMERCATO ROMA LIVE! – Tutto il mercato giallorosso in tempo reale

Ore 11:20 – Dalla Francia affermano che sono iniziati i colloqui tra la Roma e Nzonzi (32) per la rescissione del contratto. Il giocatore vuole proseguire la sua avventura nel Rennes. (Footmercato.net)

Ore 11:00 – Amadou Diawara (23) può lasciare la Roma a gennaio visto il poco spazio che sta trovando: possibile che il calciatore finisca in uno scambio di prestiti con un altro centrocampista. (Il Romanista)

Ore 10:30 – Roma in corsa per Florian Thauvin (27), attaccante esterno che si libererà dal Marsiglia a parametro zero a giugno. La concorrenza è tanta, ma stando a quanto affermano dalla Francia, i giallorossi ci sono. (La Provence)

Ore 8:50 – Il River Plate sta riallacciando i colloqui con Gonzalo Montiel (24) per convincerlo a rinnovare il contratto in scadenza. Se ci riuscisse, sfumerebbe l’ipotesi Roma. (Corriere dello Sport)

