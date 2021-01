Sky Sport: “Mkhitaryan rinnova con la Roma fino al 2022: a giorni l’annuncio ufficiale”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Questione di giorni, poi la Roma annuncerà il rinnovo di Henrikh Mkhitaryan fino al 2022. Il suo accordo con i giallorossi infatti sarebbe scaduto a giugno di quest’anno.

Lo rivela Sky Sport proprio in questi minuti: il club giallorosso e l’attaccante armeno, che sta risultando tra i migliori in assoluto in questa stagione, hanno trovato l’accordo per il prolungamento di contratto.

Per l’annuncio ufficiale bisognerà attendere ancora qualche giorno, ma ormai il futuro di Mkhitaryan è segnato: resterà ancora alla Roma per almeno un altro anno.

Fonte: Sky Sport