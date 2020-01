CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso in tempo reale

CALCIOMERCATO ROMA IN TEMPO REALE – Tutte le notizie di mercato minuto per minuto di questo martedì 14 gennaio 2020 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 17:00 – Lo scambio Politano-Spinazzola dovrebbe avvenire sulla base di due prestiti con obbligo di riscatto, possibile fumata bianca a ore. Si complica invece l’affare Villar (21) per via delle alte richieste che per la complicata situazione del cartellino, di proprietà del Valencia all’80%. (iltempo.it)

Ore 16:25 – Arriva il sì di Spinazzola (26) al trasferimento all’Inter: il giocatore ha raggiunto un accordo con i nerazzurri sulla base di uno stipendio di 2,7 milioni a stagione più bonus. Politano (26) aveva già dato l’ok al ritorno alla Roma. (Nicolò Schira su Twitter)

Ore 15:00 – L’Elche, scrivono dalla Spagna, ha rimandato al mittente l’offerta di 3 milioni della Roma per Gonzalo Villar (21). Lo stesso calciatore sarebbe dubbioso sul trasferimento in vista delle Olimpiadi di Tokyo e di una probabile convocazione, che sarebbe complicata trovando meno spazio come titolare. (diarioinfomacion.es)

Ore 13:00 – Col passare delle ore sembra farsi meno concreta la pista Barisic (27): stando a quanto riferisce il giornalista de Il Tempo, Alessandro Austini, non sarà lui il rinforzo per la corsia sinistra che Petrachi sta cercando per sostituire Spinazzola. (Tele Radio Stereo)

Ore 10:30 – Ai giallorossi è stato offerto Xherdan Shaqiri (28) che non sta trovando spazio nel Liverpool. Al momento è l’alternativa a Politano. (Il Messaggero)

Ore 10:00 – La Roma spinge per Barisic (27) il terzino croato che potrebbe sostituire Spinazzola per la fascia sinistra. Petrachi sta lavorando a un prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro. (Goal.com)

Ore 9:00 – Scambio tra Roma e Inter, ai giallorossi finirà Politano (26) mentre all’Inter andrà Spinazzola (26). Oggi incontro tra le parti per definire l’affare. (Gazzetta dello Sport)

Seguono aggiornamenti…