Giudice Sportivo, un turno di stop per Kolarov e Florenzi. Anche Criscito salterà Genoa-Roma

ULTIME AS ROMA – E’ arrivato il verdetto del Giudice Sportivo. Dopo la 19esima giornata di Serie A per la Roma sono stati fermati per un turno sia Alessandro Florenzi e Aleksandar Kolarov.

I due terzini salteranno quindi Genoa-Roma, gara in programma domenica prossima alle ore 18, lasciando Fonseca senza entrambi gli esterni titolari.

Assenza importante anche per i liguri, che perdono Domenico Criscito, anch’esso squalificato per una partita.

Redazione Giallorossi.net