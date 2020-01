ULTIME DA TRIGORIA – Fonseca ritrova Santon e Kluivert, possibile convocazione per Parma-Roma

IL RACCONTO DELL’ALLENAMENTO ODIERNO – Finalmente arriva qualche buona notizia sul fronte infortunati dal centro sportivo di Trigoria: sia Davide Santon che Justin Kluivert hanno lavorato per tutta la seduta in gruppo.

Il rientro dei due giocatori sembra dunque molto vicino, e non è da escludere che mister Paulo Fonseca possa decidere di convocarli per la partita di giovedì sera contro il Parma, ottavo di finale di Coppa Italia a gara secca che si giocherà al Tardini.

Out invece Pastore e Fazio, che hanno svolto ancora lavoro individuale. Per il gruppo lavoro atletico in palestra e poi tattica in campo.

Giallorossi.net – F. Turacciolo