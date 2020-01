“ON AIR!” – RENGA: “Lo scambio Politano-Spinazzola è un’occasione clamorosa”, PRUZZO: “Io avrei preso Bernardeschi”, CRISTOFORI: “Ma che mercato ha fatto Petrachi?”

RADIO ROMANE, IL VIAGGIO NELL’ETERE – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “Non dico che la Roma debba prendere un terzino da 40 milioni, anche perchè non ci sono le possibilità, ma con uno sforzo in più riusciresti a tappare il buco con un giocatore che non serva solo a tapparti il buco. Politano-Spinazzola la farei, perchè su Spinazzola ora non ci conto. A me Spinazzola è sempre piaciuto, è un buonissimo giocatore. Ma se prendi un terzino sinistro e lo fai giocare a destra, io quel giocatore non lo vedo… L’operazione Kalinic nella teoria ci stava, doveva tapparti un buco dove avevi un giocatore in alternativa a Dzeko, e sembrava un profilo giusto. Mkhitaryan aveva fatto bene in Germania, abbastanza bene in Inghilterra, e quindi hai preso un giocatore che aveva acceso la fantasia dei tifosi… Poi Mkhitaryan non gioca mai e Kalinic è ancora in letargo, e i giudizi cambiano… Ora ti ritrovi a dover sostituire Kalinic, e a avere Mkhitaryan che non è praticamente mai a disposizione, ed è un problema…

Alessandro Cristofori (Rete Sport): “Spinazzola all’Inter? Rileggendo il mercato di Petrachi, mi chiedo che mercato è stato fatto…altro che mercato furbo… Per il terzino sinistro praticamente hai dato via sia Spinazzola che Luca Pellegrini, per ritrovarmi solo con Kolarov a cui hai rinnovato il contratto…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Parlare dei problemi della Roma è prassi quotidiana… Se Spinazzola è questo, devo dire di sì a questa operazione… Io come vice Dzeko avrei visto bene Cornelius, che ieri è entrato in campo e l’ha subito buttata in rete… Il Parma è una squadra molto pericolosa, un paio di mesi fa su quel campo c’abbiamo perso. Le condizioni psicologiche e ambientali non saranno le migliori, ma la Roma deve passare il turno…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Politano è un gran bel giocatore… Spinazzola è stato definitivamente bocciato da Fonseca, perchè ora gioca Florenzi, che per il tecnico non era un terzino… Io non so perchè, ma Spinazzola è stato bocciato… Tranne Dzeko, Zaniolo era l’unico nella Roma che faceva gol… Politano dieci gol a stagione te li fa, lui i gol di Zaniolo, se gioca, te li fa…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Scambio Politano-Spinazzola? Ma di corsa…per la Roma ovviamente… Spinazzola è stato valutato 30 milioni come plusvalenza, mentre Politano li vale davvero quei soldi… Spinazzola è un buon giocatore, ma non gioca mai nella Roma…se l’Inter ci sta, ma allora va benissimo…per la Roma è un’occasione clamorosa…Politano è un attaccante della Nazionale, lo scambio lo farei a piedi…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Politano? Io non sono convinto… Io faccio una considerazione: io avrei preso Bernardeschi, avresti risolto il problema. Spinazzola è fragile, ok, ma la cosa più logica è alzare Florenzi nel ruolo di Zaniolo e avere un terzino destro. A sinistra hai Kolarov, che avrà una tenuta ottimale, ma avrà bisogno anche lui di un ricambio…Il problema della Roma sono i gol, ma numericamente gli attaccanti ci sono…”

