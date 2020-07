CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso in tempo reale

CALCIOMERCATO ROMA IN TEMPO REALE – Tutte le notizie di mercato aggiornate minuto per minuto di questo venerdì 3 luglio 2020 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Ore 10:45 – Robin Olsen (30) e Patrik Schick (24) tornano in rosa dopo le avventure a Cagliari e Lpsia e ora riappaiono sul sito ufficiale della Roma. I due però non potranno comunque essere impiegati da Fonseca nel finale di stagione tra Serie A ed Europa League. (Calciomercato.com)

Ore 10:00 – Franco Baldini ha bloccato la cessione di Cengiz Under (22) al Napoli: sono pochi i 30 milioni di euro per il turco, il ds-ombra della Roma vuole un prezzo maggiore per l’attaccante. (La Repubblica)

