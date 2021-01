CALCIOMERCATO ROMA LIVE! – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 11 gennaio 2021 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:20 – Trattativa in piedi tra la Roma e il River Plate per Gonzalo Montiel (24). Secondo il Corriere dello Sport ballano due milioni tra domanda e offerta. I giallorossi hanno offerto 7 milioni, c’è anche il Lione sull’argentino ma Tiago Pinto è in vantaggio. (Corriere dello Sport)

Ore 9:20 – Il fratello di El Shaarawy (28), agente del calciatore, sta trattando con lo Shangai Shenua per la rescissione del contratto. La Roma attende. (Il Tempo)

Ore 9:00 – Il preferito per la fascia destra, scrive oggi Il Tempo, è Mehmet Zeki Çelik (23) del Lille. La Roma lo ha messo in cima della lista degli acquisti perchè ritenuto il più pronto tra gli obiettivi di mercato. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…