La Roma piange Fabio Enzo, segnò anche alla Lazio

NOTIZIE AS ROMA – Il suo primo gol in Serie A lo ha realizzato in un derby ed è scomparso proprio la settimana della stracittadina, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli). La Roma e il calcio italiano piangono la morte di Fabio Enzo, 74 anni, ex calciatore della Roma, del Napoli e del Verona, che segnò il primo gol in Serie A proprio in un derby capitolino finito 1-0: era il 23 ottobre 1966.

La Roma, come ormai consuetudine, lo ha ricordato con un tweet: “Un tuo gol che decide il Derby è qualcosa che non si può descrivere“, il messaggio del club. “L’As Roma – si legge –piange la scomparsa di Fabio Enzo, attaccante giallorosso per tre stagioni negli Anni 60, e si stringe al dolore dei suoi familiari“.

Con la Roma ha segnato 10 gol in 42 partite e ne è rimasto grande tifoso visto che spesso era sugli spalti dell’Olimpico a tifare.

Fonte: Gazzetta dello Sport